Corinthians perde para Racing e está fora da Sul-Americana

Goleiro Hugo Souza conforta Yuri Alberto após eliminação do Corinthians - Foto: Juan Mabromata | AFP

O Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, 31, ao ser derrotado na Argentina por 2 a 1 pelo Racing, que fará a final do torneio contra o Cruzeiro, classificado após eliminar o Lanús.

Em um jogo vibrante, Yuri Alberto, aos 6 minutos, abriu o placar para o Timão, mas o colombiano Juan Fernando Quintero, aos 35, de pênalti, e aos 39, grande nome da noite, virou para o time argentino.

A classificação é histórica para o Racing, já que o clube não disputa uma final continental há 32 anos. A equipe de Avellaneda tentará seu primeiro título internacional desde 1988, quando conquistou a Supercopa Sul-Americana, justamente contra o Cruzeiro.

A final da Copa Sul-Americana, segunda maior competição de clubes do continente, será disputada no dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai.