Corinthians sofre transfer ban por dívida com zagueiro Balbuena

Zagueiro Fabián Balbuena teve passagem de destaque no Corinthians - Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O Corinthians foi punido pela Fifa e não pode registrar novos jogadores por enquanto. A sanção ocorreu por conta de uma dívida de R$ 4 milhões com o zagueiro paraguaio Balbuena.

De acordo com a entidade, o transfer ban é válido pelas próximas três janelas de transferências e o clube não poderá registrar novos jogadores até 2026.

>> Sales recusa ofertas para fechar com o Flu de Feira: "Projeto ambicioso"

>> Vitória tenta quebrar tabu de 8 anos e superar o CAP fora de casa

>> Faz falta? Ex Bahia, Óscar Estupiñán brilha no futebol mexicano

A pena não cabe recurso e, caso o clube quite a dívida, o bloqueio é encerrado de imediato. Balbuena exige R$ 7 milhões devido a falta de pagamento dos direitos de imagem durante a sua segunda passagem pelo Corinthians em 2023.

Na primeira passagem pelo Corinthians entre 2016 e 2018, Fabián Balbuena foi destaque do Timão nas conquistas do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Ele se transferiu para o West Ham, da Inglaterra. Atualmente ele defende o Dínamo de Moscou, da Rússia.