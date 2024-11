Bortoleto encaminha saída da McLaren e deve fechar com equipe da F1

Gabriel Botoleto com troféu da Fórmula 2 - Foto: Divulgação/ @gabrielbortoleto_

O Brasil está próximo de voltar a ter um representante na Fórmula 1. Líder da F2, o brasileiro Gabriel Bortoleto encerra vínculo com a McLaren e deve fechar com a Audi, ganhando uma vaga no campeonato principal. O acordo deve ser a partir da temporada de 2025, de dois a quatro temporadas.

O piloto tem vínculo com a empresa britânica até o fim da temporada. No entanto, sem vaga na Fórmula 1, sendo superado por Lando Norris e Oscar Piastri, deve escolher uma nova casa para conquistar o seu objetivo.

As conversas entre Bortoleto com a Audi passavam inicialmente pela McLaren, havendo uma convergência entre o período de contratação. Segundo o Grande Prêmio, a equipe alemã quer um contrato de quatro anos, enquanto a Papaia aceita liberar por apenas dois.

A motivação da McLaren seria a possibilidade de contar com o brasileiro até o fim da temporada de 2026. Bortoleto pode se tornar uma terceira opção, após Norris e Piastri.

Ao que tudo indica, a presença do brasileiro na Fórmula 1 de 2026 está garantida. Para 2025, ainda não há certeza, vai depender da evolução e preparação do piloto.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana para o GP de Interlagos, no Brasil. A 21ª corrida da temporada ocorre no domingo, 3, com largada para às 14h.