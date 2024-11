Possível titular, Lucho projeta duelo contra o São Paulo: "Crucial"

Lucho Rodriguez em entrevista coletiva nesta quinta-feira - Foto: Divulgação | ECBahia

Decisivo saindo do banco de reservas nos últimos jogos, o atacante Luciano Rodríguez vive a expectativa de ser titular do Bahia no duelo contra o São Paulo, marcado para a próxima terça-feira, 5, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Thaciano será desfalque do Tricolor, alimentando a possibilidade do uruguaio assumir uma vaga entre os onze iniciais.

Leia mais:

>> Grupo City mira contratação de Hugo Souza, do Corinthians

>> Acabou o gás? Bahia vê aproveitamento cair para 41% no 2º turno

>> Faz falta? Ex Bahia, Óscar Estupiñán brilha no futebol mexicano

"Obviamente se eu vou ter bons minutos quem vai decidir é o treinador. Eu vou seguir trabalhando, seguir focado nos treinamentos, mas temos muito bons jogadores que podem ocupar vários lugares do campo. Você sempre pensa e imagina que pode com a confiança que se tem. Espero que chegue essa oportunidade", comentou Lucho sobre assumir a titularidade.

Focado em garantir uma vaga na Libertadores, o Bahia enfrentará um concorrente direto na luta pelo G-6. Questionado sobre a importância do jogo contra o São Paulo, Lucho avaliou o confronto como "ainda mais importante".

"De agora em diante, são todos os jogos muito importantes, mas este é crucial por como estamos na posição da tabela. É crucial ganhar com a nossa torcida na nossa casa para a gente seguir com o nosso objetivo", analisou.

Apesar de ter atuado com mais frequência caindo pelos lados do campo em sua carreira, Luciano Rodríguez vem sendo utilizado de centroavante por Rogério Ceni. Questinado sobre a preferência por posições dentro de campo, o uruguaio disse que se sente "confortável" em qualquer função.

"Eu gosto de jogar em qualquer posição do ataque. Obviamente, me usaram mais de 9 como centroavante, estou mais acostumado a essa posição. Mas não tenho problemas em cair para os lados do campo também e me sinto confortável. Gosto do 1 contra 1", concluiu.

No Bahia desde julho, Lucho foi titular em apenas uma partida na temporada. O atacante jogou 15 jogos e marcou quatro gols.