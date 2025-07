Melhor que Messi: gol de brasileiro é eleito mais bonito da Copa

Lucas Ribeiro comemora gol contra o Borussia Dortmund na Copa do Mundo de clubes - Foto: Reprodução | Fifa

Um brasileiro superou Lionel Messi e coquistou a premiação de gol mais bonito da Copa do Mundo de clubes da Fifa, disputada nos Estados Unidos. Lucas Ribeiro, camisa 10 do Mamelodi Sundowns, da Ádrica do Sul, superou ainda outro brasileiro, João Pedro, autor de um dos gols do Chelsea na final contra o PSG, vencida por 3x0.

Lucas foi premiado pelo gol contra o Borussia Dortmund, pela 2ª rodada da fase de grupos, quando arrancou do meio-campo e bateu na saída do goleiro. Kobel A votação, aberta aos torcedores, aconteceu esta semana nas redes sociais da Fifa.

Veja vídeo do gol vencedor:

A partida terminou 4x3 para o Borussia Dortmund, que não avançou à segunda fase. Mas, o brasileiro deixou seu cartão de visitas.

"Fiquei muito feliz por ter feito esse gol. Quando girei com a bola, pensei: 'ok, vou abrir espaço'. Estou feliz pelo gol", disse o meio-campista após a partida no dia 21 de junho.

Lucas Ribeiro superou o atacante Kenan Yildiz, da Juventus (pelo gol contra o Wydad Casablanca), Lionel Messi, do Inter Miami (gol de falta contra o Porto) e João Pedro, do Chelsea, que marcou de fora da área contra o Fluminense, seu ex-clube.