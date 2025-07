Chelsea supera PSG e mostra que o futebol, como a vida, é transitório

Jogadores do Chelsea comemoram título em cima do PSG - Foto: Juan Mambrota/AFP

O número enorme de ipês roxos floridos, próximo de onde moro e caminho todos os dias, estão lindos, exuberantes. Pena que duram pouco tempo. É a transitoriedade das coisas. O agnóstico Freud dizia que as pessoas viveriam com mais prazer se abandonassem a ilusão da eternidade e aceitassem a finitude da vida.

A transitoriedade está presente também no futebol. Mesmo com a derrota por 3x0 para o Chelsea na final da Copa do Mundo de clubes, o PSG continua sendo uma grande equipe. Porém, há dúvidas se esta plenitude técnica vai durar por muito tempo. Como disse PVC (Paulo Vinicius Coelho), o PSG não é uma dinastia, uma revolução.

O Chelsea fez tudo ao contrário do Real Madrid ao substituir um atacante por mais um meio-campista e fechou os espaços pelos lados para evitar os avanços dos laterais franceses. Com um trio no meio campo, o Chelsea pressionou na marcação e Enzo Fernandez dificultou Vitinha iniciar as jogadas.

João Pedro contrariou o clichê de que um novo jogador precisa de muito tempo para se adaptar ao time. Ele, que estava de férias no Brasil, chegou ao EUA, treinou dois dias e parecia que jogava com os companheiros há mil anos. No entrosamento, mais importante do que o tempo é a união de jogadores com características técnicas que se completam.

A marcação por pressão, a compactação e o adiantamento dos zagueiros quando o time tem a bola e vai ao ataque, uma evolução do futebol que tanto elogiamos, não é a ideal, pois deixa muitos espaços nas costas dos defensores para os contra-ataques. A perfeição não existe. É uma das razões para muitas goleadas entre grandes times, como as do PSG sobre o Real Madrid e Inter de Milão, as recentes do Barcelona sobre o Real e a quase goleada do Chelsea sobre o PSG por 3x0. O futebol, com muitos gols, fica mais bonito e emocionante.

Brasileirão a todo vapor

Recomeçou o Brasileirão. Todos os treinadores são transitórios, até Vojvoda, dispensado pelo Fortaleza. O tempo é relativo. O jovem argentino Montoro, contratado pelo Botafogo, já está entrosado com o time. Ele foi determinante na vitória sobre o Vasco por 2x0. O time do Vasco treinou um mês com Fernando Diniz durante o mundial de clubes e jogou pior do que antes.

O Cruzeiro, na vitória por 4x1 sobre o Grémio, mostrou novamente que não é um time de grande qualidade passageira, transitória. É um dos candidatos ao título do Brasileirão. A dupla de ataque formada por Matheus Pereira e Kaio Jorge, foi brilhante. Lucas Silva tem jogado muito bem. Raramente erra passes e faz as escolhas certas. Leonardo Jardim contrariou o clichê de que um treinador precisa de muito tempo para organizar um time.

Filipe Luís x Pedro

Parabéns ao jovem treinador Filipe Luís pelas críticas claras, contundentes e verdadeiras ao comportamento antiprofissional de Pedro, que acontece há muito tempo. Foi também uma maneira de o técnico responder às críticas pela não escalação do jogador. O futebol não pode tolerar jogadores mimados, sem consciência coletiva. Espero que Pedro reveja o comportamento, pois é um ótimo jogador.

As coisas costumam ser transitórias, mas deveriam ser vividas como se fossem eternas. Assim é também no futebol. Cada jogo tem que ser disputado como se fosse o ultimo, o do título.