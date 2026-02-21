Morre ex-narrador esportivo Jota Jota, aos 76 anos

Siga o A TARDE no Google

Jota Jota morreu neste sábado, 21 - Foto: Reprodução / Instagram

O ex-narrador de futebol José Georgides da Silva, carinhosamente conhecido pelo público como Jota Jota, morreu em sua residência aos 76 anos, neste sábado, 21. A notícia foi confirmada por familiares do comunicador, que não divulgaram a causa oficial da morte.

Jota Jota enfrentava uma batalha delicada pela saúde desde 2023, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em sua casa, em Petrolina (PE).

As sequelas do episódio comprometeram seus movimentos e, principalmente, a voz, o que o manteve sob cuidados constantes desde então.

Trajetória de Jota Jota no rádio baiano

Jota Jota é conhecida por sua história do rádio no estado. Após iniciar sua caminhada no futebol amador, ele alcançou o estrelato nos anos 1980, ao integrar a equipe de esportes da Rádio Sociedade da Bahia.

Ao longo de décadas, ele também atuou em outras emissoras, como a Rádio Excelsior e a Transamérica, consolidando-se como um dos narradores mais respeitados.

O comunicador também contribuiu para a gestão e a comunicação de clubes do interior baiano, tendo exercido o cargo de diretor do Juazeiro Social Clube e atuado como assessor de imprensa no Barcelona de Ilhéus.