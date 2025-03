"Náutico é melhor que o Boston River", afirma Thiago Carpini

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O treinador do Vitória, Thiago Carpini, debochou da classificação do Bahia para a fase de grupos da Libertadores. Após a derrota por 2 a 0 para o Bahia neste domingo, 16, o comandante relembrou a eliminação do Rubro-Negro na 2ª fase da Copa do Brasil para o Náutico, no Barradão, afirmando que o clube pernambucano "é melhor" do que o Boston River, da Argentina, equipe que foi despachada pelo Tricolor na 3ª fase classificatória da competição continental.

Para Thiago Carpini, o nível de uma equipe não deve ser definida pela divisão que ela atua no campeonato nacional e, além disso, o técnico afirmou que um clube da Série C, como o Náutico, "joga a vida" em confrontos diretos diante de grande times na Copa do Brasil.

"Você mensurar a dificuldade de cada jogo de cada competição pela divisão do adversário, talvez não seja tão fidedigna essa comparação. Um time de uma Série C, Série D ele joga a vida contra um grande e eu garanto para você que o Náutico é melhor que o Boston River, que está na Libertadores, ou não", afirmou o treinador.

Após a derrota por 2 a 0 diante do Bahia, o Vitória terá que buscar a virada no jogo de volta, marcado para o próximo domingo, 23, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão. O Rubro-Negro terá que vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.