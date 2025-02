Neymar pede e Santos prepara proposta por ex-Barcelona

Neymar e Arthur jogaram juntos na Seleção Brasileira - Foto: Divulgação/ @arthurhmelo

De volta ao futebol brasileiro após 12 anos, o craque Neymar Jr. se juntará ao Santos para disputar a temporada de 2025. Desta maneira, em conjunto com a equipe paulista, o atacante busca reforçar o elenco e sugeriu o nome do volante Arthur Melo.

Aos 28 anos, o jogador foi revelado pelo Grêmio e seguiu para a Europa em 2018, para vestir a camisa do Barcelona. No entanto, após uma passagem de duas temporadas, o meio-campista foi vendido para a Juventus, da Itália.

Na equipe italiana, ficou por dois anos, somando 63 jogos, com um gol e uma assistência, até ser emprestado para o Liverpool, da Inglaterra. Nos Reds, enfrentou uma série de lesões, só disputando um jogo no elenco principal e três no time sub-21.

No retorno à Itália, vestiu a camisa do Fiorentina, conseguindo bons números. Em 28 jogos, colaborou com dois gols e três assistências, mas encarando uma lesão em maio, estando de fora dos gramados há oito meses.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Santos e o jogador estão em negociações avançadas para um empréstimo com opção de compra. A chegada de Neymar teria sido peça fundamental para despertar o interesse de Arthur. Os jogadores já jogaram juntos na Seleção Brasileira.