Brasil encara Dinamarca por vaga inédita; saiba onde assistir

Brasil busca vaga às semis do Mundial de handebol nesta quarta-feira - Foto: Divulgação/ IHF

Vivendo a melhor campanha da sua história, a Seleção Brasileira de handebol masculino entra em quadra nesta quarta-feira, 29, pelas quartas de final da competição. O duelo será diante da Dinamarca, às 13h30, com transmissão no Sportv2.

Para garantir a classificação inédita às quartas de final, a amarelinha venceu cinco de seis jogos, derrotando equipes tradicionais, como Noruega, Suécia e Espanha. No entanto, o duelo desta quarta será o maior desafio do torneio até o momento, tendo em vista que os noruegueses são os atuais campeões olímpicos.

Para seguir na disputa e ampliar a campanha, o treinador Marcus Tatá tem ótimo ataque e defesa. No elenco, conta com Haniel, que soma 28 gols em seis jogos, na parte defensiva, o goleiro Rangel, que está entre os cinco melhores da competição, com 40% nas defesas.

Caso confirme a classificação e derrote a Dinamarca, encara o vencedor do duelo entre Portugal e Alemanha, que entram em quadra às 16h30 desta quarta-feira. Vale destacar que a única derrota do Brasil na competição foi justamente diante dos portugueses, na segunda rodada.

Ficha técnica:

Brasil x Dinamarca

Horário: 13h30

Onde assistir: Sportv2

Local: Unity Arena, em Oslo, na Noruega