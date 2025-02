Champions terá 18 jogos simultâneos nesta quarta; veja onde assistir

Jogadores do Liverpool comemorando - Foto: Paul ELLIS / AFP

A fase de Liga da Champions League está próxima do seu fim. Nesta quarta-feira, 29, 36 equipes da Europa entram em campo pela 8ª e última rodada da competição antes do mata-mata. Para as partidas, alguns times já estão classificados às oitavas de forma direta, enquanto outros ainda buscam seguir vivos, como Real Madrid e Manchester City.

Como de costume, todas as equipes entram em campo de forma simultânea. Os duelos serão realizados a partir das 17h (horário de Brasília) e transmissão na plataforma de streaming MAX e TNT, em TV fechada.

O Liverpool é o líder da fase de liga, com 21 pontos e só precisa de um empate diante do PSV, fora de casa, para avançar na primeira colocação. O Barcelona, por sua vez, vem logo na sequência, na 2ª colocação, com 18 pontos somados e também já garantido nas oitavas.

No novo formato da edição, oito equipes avançam de forma direta às oitavas de final. No entanto, antes da fase tradicional, ocorrem os playoffs, uma disputa entre o 9º até o 24º, que seguem com chances de levantar a orelhuda.

Até o momento, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen estão dentro do top-8, mas dependem dos resultados na última rodada. O atual campeão da competição, Real Madrid, está apenas na 16ª posição, atrás de Bayern de Munique, na 15ª colocação, e Borussia Dortmund, em 14º.

A rodada chama atenção para o Manchester City, campeão da Champions em 2023, que, atualmente, está fora da classificação para os playoffs, com chance de encarar a eliminação de forma precoce. Na rodada, os Citizens enfrentam o Club Brugge, em Manchester. Os comandados de Guardiola só dependem de uma vitória para seguirem na disputa.

Jogos da rodada - onde assistir:

PSV x Liverpool - MAX

Barcelona x Atalanta - MAX

Bayern de Munique x Slovan Bratislava - MAX

Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk - MAX

Bayer Leverkusen x Slava Braga - MAX

Girona x Arsenal - MAX

Brest x Real Madrid - TNT

Manchester City x Club Brugge - MAX

Young Boys x Estrela Vermelha - MAX

Losc Lille x Feyenoord - MAX

Juventus x Benfica - MAX

Aston Villa x Celtic - MAX

Dínamo x Milan - MAX

Inter de Milão x Mônaco - MAX

Sturm x Leipzig - MAX

Salzburg x Atlético de Madrid - MAX

Sporting x Bologna - MAX

Stuttgart x PSG - SPACE- MAX