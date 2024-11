Neymar sofre ruptura no músculo posterior e só deve voltar a jogar em 2025

Neymar em partida com o Al-Hilal - Foto: AFP

O Al-Hilal divulgou o comunicado médico de Neymar na tarde desta quarta-feira, 6. Após sair sentindo a posterior da coxa na Champions League Saudita, na segunda-feira, 5, o atleta foi diagnosticado com uma ruptura de segundo grau. Com apenas 42 minutos somados na temporada, o atacante será uma baixa para a equipe saudita nas próximas seis semanas.

Como não está inscrito no campeonato saudita neste ano, Neymar só pode atuar pelo Al-Hilal pela Liga dos Campeões da Ásia, onde o clube faz o último jogo no dia 3 de dezembro. Então, é improvável que o craque brasileiro volte a jogar em 2024.

No mês de outubro, Neymar retornou aos gramados após mais de um ano, tendo sofrido um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho em 2023. A primeira partida após a lesão foi no dia 21, atuando por 12 minutos. Nesta segunda, o tempo também foi curto, somando apenas 29 minutos em campo e sendo substituído.

Na manhã desta quarta-feira, 7, foi divulgado um possível interesse do Al-Hilal em rescindir com o brasileiro. A decisão será firmada a partir da avaliação física e clínica do jogador, que está sofrendo com repetidas lesões. Além disso, pesa na escolha o limite de estrangeiros que o clube pode incluir na liga árabe.