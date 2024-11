Vinicius Jr compra relógio avaliado em R$ 2,3 milhões; veja detalhes

Vini Jr comemorando gol pelo Real Madrid - Foto: OSCAR DEL POZOAFP

Um dos principais nomes do futebol mundial na atualidade, o brasileiro Vinicius Jr adquiriu um novo item de luxo. O atacante do Real Madrid comprou um relógio Jacob & CO Opera Godfather Diamond Barrels, avaliado em R$ 2,3 milhões, que tem como temática o filme "O Poderoso Chefão".

Além da estética sofisticada e luxuosa, o acessório vem com a função de tocar a música tema do clássico filme com 120 notas e um turbilhão de eixo triplo. O design retrata o filme lançado em em 1972, que retrata a saga da família Corleone em busca de poder.

O modelo contém 148 diamantes lapidados em baguete, o que mantém o aspecto luxuoso, assim como barris recheados de diamantes. A caixa do relógio faz jus ao nome, contendo ouro rosa 18k e tem 49 mm de diâmetro.

Pelo Real Madrid, após a renovação do contrato, o camisa 7 recebe um dos maiores salários da Europa. Segundo o site Capology, especializado em finanças do esporte, Vini Jr recebe um valor bruto de € 20,83 milhões (R$ 118,6 milhões) por ano. Desta maneira, mensalmente, o salário seria cerca de R$ 9,9 milhões.