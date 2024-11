VÍDEO: Ex-Bahia faz gol contra bizarro na Série B e levanta suspeitas

Junior Brumado em campo pelo Coritiba - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O baiano Júnior Brumado, cria da base do Bahia, ganhou os holofotes na noite desta terça-feira, 5, durante partida da Série B do Brasileirão. Atualmente no Coritiba, o atacante marcou um gol contra sua própria equipe no duelo contra o Mirassol, pela 35ª rodada.

Após cobrança de escanteio a favor do Mirassol, Brumado subiu sozinho no meio da grande área e cabeceou contra o próprio gol. Minutos depois o atacante foi substituído e afirmou que foi atrapalhado pelos refletores do Estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada pelo repórter Matheus Ribeiro, da TV Globo.

O lance levantou a suspeita de torcedores nas redes sociais, que questionaram a possibilidade de Brumado estar envolvido com algum esquema de apostas. “Isso aí não existe cara, pode investigar o Brumado”, disparou um torcedor do Coritiba no X. “Esse gol contra do Brumado é muito estranho, para não dizer suspeito”, postou outro usuário.

O gol contra de Brumado ajudou o Mirassol a vencer o Coritiba e encaminhar o acesso à elite do futebol brasileiro. O clube do interior de São Paulo aplicou 4 a 1 e assumiu a 3ª colocação da Série B, abrindo cinco pontos para o Ceará, 5º colocado.

