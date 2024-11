Ceni revela sonho de ver o Bahia na Libertadores e garante: "É o meu propósito"

Rogério Ceni, técnico do Bahia, à beira do campo na Arena Fonte Nova - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A fase não é boa, os resultados não estão agradando, mas a confiança do técnico Rogério Ceni está inabalada no que diz respeito a classificação do Bahia para a Libertadores na próxima temporada. Apesar de não vencer a quatro jogos e estar a oito pontos de distância do G-6 do Brasileirão, as chances de conquistar uma vaga ainda são reais.

Durante entrevista coletiva, após a derrota para o São Paulo, o comandante tricolor revelou que seu sonho é ver o Bahia de volta à Libertadores e reafirmou que este é o principal objetivo do clube nesta reta final de temporada.

“O meu propósito é ir pra Libertadores. Eu acho que nós jamais nos contentamos e não podemos nos contentar. Mas a gente não vem conseguindo resultados, não vem conseguindo vencer. Alguns jogos jogamos bem, mas não pode ser encarado dessa maneira”

Ainda é possível, nós não podemos desistir. Para mim é um sonho ver o Bahia jogar essa Copa Libertadores e eu vou atrás até o último dia. Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Eu acho que o campeonato, dentro das dez primeiras rodadas, ofereceu muita coisa positiva pra gente. E a gente não pode jogar fora essa oportunidade de ir para a Libertadores”, complementou.

O próximo compromisso do Bahia é fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Juventude. O jogo da 33ª rodada do Brasileirão está marcado para as 19h de sábado, 9.