Oficial! Atlético-MG anuncia o retorno do técnico Cuca

O técnico Cuca vai comandar um clube da Série A do Brasileiro em 2025. O Atlético-MG anunciou, na tarde deste domingo, 29, a contratação do treinador, que iniciará sua quarta passagem pelo time mineiro na próxima temporada.

Leia mais:

>> Técnico Cuca encaminha acerto com clube da Série A; saiba qual

>> Brasileiro marca e Manchester City volta a vencer na Premier League

>> Vai ficar! Vitória anuncia renovação com Ricardo Ryller

Sem clube desde que deixou o Athletico-PR em julho, Cuca é um dos maiores treinadores da história do Galo e, pelo Alvinegro, o comandante conquistou o Brasileirão, Copa do Brasil e o Mineiro em 2021, além da Copa Libertadores em 2013.

Técnico mais vitorioso da história do Clube, Cuca está de volta ao Galo! 🐓



Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas como o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos… pic.twitter.com/MOkWNBU0jB