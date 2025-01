Técnico Cuca encaminha acerto com clube da Série A; saiba qual

Cuca, ex-técnico do Atlético-MG - Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG está perto de fechar a contratação do técnico Cuca. As conversas entre clube e treinador evoluíram nas últimas horas, deixando a busca do clube mineiro por um novo comandante perto do fim. O argentino Gabriel Milito deixou o cargo no início de dezembro.

Cuca é reconhecido como o maior treinador da história do Galo. Sua primeira passagem, entre 2011 e 2013, trouxe dois títulos do Campeonato Mineiro e a Libertadores em 2013. Ele retornou em 2021 para substituir Jorge Sampaoli e liderou o Atlético-MG na conquista do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Em 2023, Cuca foi contratado pelo Corinthians, mas deixou a equipe após apenas dois jogos. Protestos de torcedores devido à condenação por estupro em 1989, na Suíça, marcaram sua curta passagem pelo clube paulista.

"Hoje eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos oito meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus", comentou Cuca através da assessoria.

O Caso

O treinador e outros três atletas, durante uma excursão do Grêmio pela Europa, foram detidos sob a acusação de abuso sexual contra uma jovem que, segundo a investigação da polícia local, teria sido puxada para dentro do quarto dos jogadores e abusada.

Após passarem cerca de um mês presos, os atletas retornaram ao Brasil. Em 1989, o julgamento condenou Cuca, Eduardo e Henrique a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência, enquanto Fernando foi condenado apenas por envolvimento no ato de violência.