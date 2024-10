Paquetá rebate acusações de apostas e critica vazamento de informações

Lucas Paquetá, jogador do West Ham e da seleção brasileira - Foto: Ronald Martinez/Getty Images/AFP

O meia Lucas Paquetá, do West Ham e da Seleção Brasileira, se manifestou nesta quinta-feira, 17, sobre as investigações em curso da Federação Inglesa (FA) relacionadas a seu suposto envolvimento com apostas esportivas. O atleta, de 27 anos, é acusado de ter influenciado apostas ao receber cartões amarelos em quatro jogos da Premier League. Em nota, Paquetá repudiou os vazamentos à imprensa e reafirmou sua inocência.

O jogador expressou frustração com a maneira como a situação tem sido tratada publicamente, afirmando que algumas informações divulgadas são incorretas e prejudicam sua imagem. "Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de imprensa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre meu caso. Algumas dessas informações são totalmente falsas e parecem destinadas a minar minha posição", declarou Paquetá.

Ele também criticou o vazamento de informações confidenciais, argumentando que isso pode comprometer sua defesa. "Estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família", continuou o jogador.

Além disso, Paquetá instruiu sua equipe jurídica a investigar a origem dos vazamentos: "O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa. Portanto, instruí meus advogados a escrever para a FA para solicitar que conduzam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão chegando ao domínio público. Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência."

Segundo informações do portal inglês "The Sun", Lucas Paquetá terá uma audiência em março de 2024 para se defender das acusações. O jogador também foi convocado para depor na CPI de Jogos e Apostas do Senado Federal no próximo dia 29, sendo obrigatória sua presença.