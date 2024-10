Presidente do Atlético-GO admite rebaixamento à Série B: "Já caiu"

Adson Batista durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 6 - Foto: Ingryd Oliveira / ACG

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 6, Adson Batista, presidente do Atlético-GO, reconheceu que o clube já está rebaixado para a Série B de 2025 e que já iniciou o planejamento para a próxima temporada.

"Acabei de fazer uma reunião com a comissão técnica muito profunda. O Atlético-GO já começou 2025. O Atlético-GO já caiu. Não adianta iludir. Nada deu certo.", declarou o dirigente.

"Eu vivo intensamente esse clube e sei que nada deu certo ou funcionou nessa Série A. O time foi caindo de produção e em nenhum momento trouxe real esperança de conseguir superar as adversidades. Fizemos boas partidas, mas não ganhamos. Futebol é resultado", complementou Adson Batista.

O gestor expôs um balanço da sua gestão e afirmou que já trabalha com foco no próximo ano. Adson Batista confirmou que quer esquecer o segundo semestre de 2024.

O Dragão faz péssima campanha na Série A onde é o lanterna da competição, com 21 pontos somados. Adson espera que o time termine o Brasileirão com dignidade.

O volante Kevyn, vice-campeão da Série D com o Anápolis, é o primeiro reforço anunciado pelo Dragão para a temporada de 2025. Ele assinou contrato com validade por duas temporadas.

A direção do Atlético-GO avalia o elenco para realizar a reformulação. A equipe comandada por Umberto Louzer encara o Cuiabá, penúltimo colocado e que luta para escapar da zona do rebaixamento, no Estádio Antônio Accioly, no próximo dia 18, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.