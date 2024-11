Promessa do futebol equatoriano morre após acidente de carro

Marco Angulo atuava como meio-campista e defendia a LDU desde março deste ano - Foto: Divulgação | LDU

O jogador equatoriano Marco Angulo, da LDU, morreu, na noite desta segunda-feira, 11, após sofrer um grave acidente de carro em Quito, no Equador. Outras três pessoas também faleceram junto com o atleta de 22 anos.

Marco Angulo sofreu o acidente no dia 7 de outubro e não resistiu após ficar internado 35 dias no hospital. Com lesões na cabeça e pulmão, o jogador passou por cirurgias, mas resistiu.



Leia mais:

>> Torcedores presos por agressão em Itapuã são afastados dos estádios

>> Lateral do Bahia é suspenso pelo STJD por agressão; entenda

>> Atlético-MG x Flamengo: fotógrafo é atingido por bomba durante o jogo

"Com profunda dor e tristeza, lamentamos anunciar o falecimento do nosso querido jogador Marco Angulo. Fazemos extensivas nossas condolências aos familiares e entes queridos. Sua partida será uma perda irreparável em nossos corações", diz pronunciamento divulgado pela LDU.

O atleta era considerado uma promessa da LDU, do Equador, e já havia somado passagens por Independiente Del Vale e Cincinnati, dos Estados Unidos.