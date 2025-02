Raphinha comanda virada histórica do Barcelona na Champions League

Jogadores do Barcelona comemorando - Foto: Patricia DE MELO MOREIRA/ AFP

Pela 7ª, e penúltima, rodada da fase de Liga da Champions League, 18 equipes entraram em campo em busca de somar pontos para seguir sonhando com a 'orelhuda'. No entanto, apesar dos grandes jogos, a partida que marcou a terça-feira, 21, foi o duelo entre Benfica e Barcelona, com nove gols marcados.

No estádio da Luz, em Portugal, a Águia contou com o apoio do seu torcedor para sair na frente e ficar em vantagem por boa parte do duelo. Porém, os portugueses precisaram lidar com o dia brilhante do brasileiro Raphinha, que marcou dois gols.

Leia mais:

>>Baianão: Porto e Atlético-BA empatam no fechamento da 3ª rodada

>>Com novidades, Carpini relaciona 23 para a estreia na Copa do Nordeste

>>Encaminhado no Vitória, Eduardo Vargas vai para o Nacional-URU

O Benfica foi para o intervalo vencendo por 3x1, com três gols do grego Vangelis Pavlidis. Na segunda etapa, o Barça voltou com uma postura diferente, marcando com Raphinha. Apesar da frustração pelo gol contra marcado pelo zagueiro Ronald Araújo, a equipe da Catalunha seguiu confiante, marcando com Lewandowski, aos 78 minutos, Eric Garcia, aos 86, e novamente o brasileiro, aos 90+6, vencendo por 5x4.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 18 pontos, somando seis vitórias em sete jogos, estando na segunda colocação, atrás do Liverpool, com 100% de aproveitamento. Assim, já classificado às oitavas de final.

Confira outros resultados desta terça-feira, 21:

Monaco 1 x 0 Aston Villa

Atalanta 5 x 0 Sturm

Atlético de Madrid 2 x 1 Bayer Leverkusen

Estrela Vermelha 2 x 3 PSV

Liverpool 2 x 1 Losc Lille

Club Brugge 0 x 0 Juventus

Slovan Bratislava 1 x 3 Stuttgart

Bologna 2 x 1 Borussia Dortmund