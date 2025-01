Real Madrid bate o Pachuca e é campeão do Intercontinental de Clubes

Vini Jr. da uma assistência e faz um dos gols do título - Foto: MAHMUD HAMS / AFP

O campeonato Intercontinental de Clubes tem um campeão: o Real Madrid levantou a taça no Catar após vencer o Pachuca, por 3 a 0. Os Merengues venceram com gols de Mbappé, Rodrygo e Vini Jr, atual vencedor do prêmio The Best.

Os mexicanos passaram por duas fases, vencendo o Botafogo, por 3x0, e o Al-Ahly, nos pênaltis, por 6x5. antes de enfrentarem o Real Madrid, que jogou a final de forma direta.