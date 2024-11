"Retribuir o carinho", projeta Dorival Jr sobre jogo na Fonte Nova

Dorival Jr, treinador da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação | CBF

Na contagem regressiva para o reencontro entre a Seleção Brasileira de futebol e a primeira capital do Brasil, Salvador, o treinador Dorival Jr expôs a sua animação para a partida. O duelo será contra o Uruguai, no dia 19 de novembro, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista à CBF TV, o comandante abordou diversos assuntos em torno das duas partidas do mês de novembro, revelando as expectativas, podendo melhorar a campanha, sendo o atual 4º colocado, com 16 pontos somados.

Para isso, Dorival busca devolver o carinho passado pelos soteropolitanos, que sempre acolheu muito bem a Seleção, segundo o treinador.

O povo sempre acolheu muito bem a Seleção Brasileira, e novamente teremos uma oportunidade de estarmos em Salvador, espero que possamos retribuir o carinho do torcedor com uma grande atuação. A equipe uruguaia é muito bem preparada, vem à nossa frente nesse momento na fase classificatória e será um jogo fundamental, para que possamos consolidar nosso caminho, desde que também façamos um jogo seguro e equilibrado", disse Dorival Jr.

Antes do duelo diante do Uruguai, a Amarelinha encontra a Venezuela, 8ª colocada, nesta quinta-feira, 14, no Monumental de Maturín, às 18h. Sobre o duelo, o treinador se mostrou confiante, mas destacou a dificuldade do encontro.

“Espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tiramos coisas positivas e vamos levar para uma partida tão importante. A Venezuela está invicta dentro de seu estádio, jogando com muita propriedade, e nós teremos um compromisso difícil, porém, acredito que estejamos ainda melhor preparados do que nas partidas anteriores", garantiu o comandante da Seleção.