Sem Bahia, FBF anuncia inédito Baianão Feminino Sub-17

Embalada pelo entusiasmo de receber a Copa do Mundo de futebol feminino em 2027, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a primeira edição do Baianão Feminino Sub-17. Visando o fortalecimento da modalidade no estado, o torneio terá início no dia 22 de setembro, com participação de seis clubes.

"Pela primeira vez na história, a entidade realizará uma competição feminina de base, com objetivo fortalecer a modalidade, revelar novas atletas e mostrar para o país que o futebol feminino, na 'Boa Terra', é valorizado como merece", divulgou a FBF.

Na busca pelo inédito troféu, Esporte Clube Vitória, a Associação Desportiva Lusaca, o Alagoinhas Atlético Clube (em parceria com o projeto Remo), o Galícia Esporte Clube (em parceria com o projeto Boca Júnior), o Esporte Clube Jacuipense (em parceria com o projeto Amigas da Comunidade) e a Associação Desportiva Leônico (em parceria com os projetos CFFB e Arvoredo). A final será no dia 9 de novembro.

Na reunião de anúncio, que ocorreu na sexta-feira, 6, ficou decidido que o campeonato terá sede única, no CT Manoel Barradas, com jogos realizados aos finais de semanas, nos horários de 9h, 10h30 e 13h30. As partidas terão 35 minutos de duração em cada tempo.

Formato adotado

Os seis clubes irão compor o Grupo 1 na primeira fase e se enfrentarão no sistema apenas de ida. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal, que também será disputada em jogos apenas de ida, com 1º x 4º e 2º x 3º.

Os dois vencedores disputarão o título também em duelo único na final, que terá transmissão ao vivo. O sub-17 terá um total de 18 partidas, sendo 15 na primeira fase, duas na segunda fase e uma na terceira e última fase.