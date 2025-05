Série D: Juazeirense embala, Jequié tropeça e Barça segue sem vencer

Juazeirense supera o União-TO no Adautão e chega a vice-liderança do grupo A4 da Série D - Foto: Ascom / Juazeirense

A rodada do último fim de semana pela Série D do Campeonato Brasileiro foi movimentada para os clubes baianos que disputam o Grupo A4. A Juazeirense manteve a boa fase e conquistou mais três pontos, enquanto o Jequié tropeçou fora de casa e saiu da zona de classificação. Já o Barcelona de Ilhéus segue irregular e ainda não venceu na competição.

Juazeirense vence mais uma e cola na ponta

No Adauto Moraes, a Juazeirense venceu o União Araguainense-TO por 1 a 0, gol marcado por Vicente, e alcançou a vice-liderança do grupo, com oito pontos somados em quatro partidas. A equipe comandada pelo técnico interino Zé Carijé mostrou solidez defensiva e celebrou os três pontos diante de seu torcedor.

O triunfo deixa o Cancão de Fogo a cinco pontos do ASA-AL, líder absoluto com 13 pontos e que segue invicto, mas fortalece a posição da Juazeirense na briga por uma das quatro vagas do grupo para a próxima fase.

Jequié empata, sai do G-4 e Barcelona continua sem vencer

No retorno do Barcelona de Ilhéus ao Estádio Mário Pessoa, o confronto local contra o Jequié não saiu do 0 a 0, em jogo morno e de poucas chances.

O resultado foi ruim para os dois lados, pois o o Jipão perdeu a chance de se manter no G-4 e agora aparece em quinto lugar, com sete pontos.

Com campanha irregular, a Onça Pintada soma quatro pontos em cinco jogos. A equipe dirigida por Carlos Rabello ainda não venceu no Brasileiro da Série D.

Próximos jogos

A 6ª rodada começa no próximo sábado, 24, com o Barcelona de Ilhéus visitando o líder ASA-AL, às 17h, no Estádio Municipal de Arapiraca. Já no domingo, 15, o Jequié recebe a visita do Lagarto-SE, no Waldomirão. Novamente no Adautão com o apoio da sua torcida, a Juazeirense encara o Penedense-AL, em Juazeiro. As partidas serão às 16h.