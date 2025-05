SSA FC mira acesso à elite com técnico mantido e reforços

Dinei se preparando com a equipe do SSA FC - Foto: Divulgação / SSA FC

A Série B do Campeonato Baiano se iniciará nesta quarta-feira, 30, e de olho no acesso à elite do Baianão, a diretoria do SSA FC, equipe da capital baiana, aposta na manutenção da comissão técnica como ponto forte para buscar a vaga.

"A gente manteve toda a comissão técnica para que o trabalho continuasse, porque muitos jogadores retornaram, jogaram ano passado, estão jogando de novo e seria importante ter esse conhecimento de toda a comissão, que fez um ótimo trabalho o ano passado e que com certeza vai fazer um trabalho maravilhoso esse ano", destacou o vice-presidente do clube, Adilson Baptista Junior, em entrevista ao Portal MASSA!.

"Começamos desde o início de fevereiro, então a preparação foi feita dentro do nosso planejamento. A equipe é muito qualificada tecnicamente, mesclamos alguns jogadores experientes e trouxemos outros que fizeram uma bela campanha na Série A o ano passado. Mantivemos nosso Capitão Dedé, trouxemos o artilheiro Dinei, trouxemos Caculé, um meia de altíssima qualidade e o volante Marcelo que não precisa nem dar referência, um jogador que jogou em grandes clubes, Botafogo, do Rio, e fez história aqui no Vitória", completou o presidente Luciano Cortizo.

Questionada em relação ao principal objetivo da equipe, a diretoria é bastante clara. "A expectativa da gente é o acesso. Estamos nos preparando desde o início de fevereiro e não tem outro objetivo que não seja o acesso para a série A. Esse é o principal e único objetivo da SSA", frisou Cortizo.

Às 15h de quarta-feira, 30, o SSA FC recebe o Galícia, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela estreia na competição.