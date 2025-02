Técnico da Juazeirense celebra "retorno financeiro e visibilidade" do Nordestão

João Carlos, treinador da Juazeirense - Foto: Divulgação / Juazeirense

A Juazeirense está pronta para enfrentar o América-RN, em sua estreia na Copa do Nordeste 2025, marcada para esta quarta-feira, 22, às 19h, na Arena das Dunas. O técnico João Carlos destacou o esforço da equipe para chegar à fase de grupos da competição, que representa não apenas uma chance de retorno financeiro, mas também de visibilidade para o clube.

“A expectativa é muito boa para o nosso primeiro jogo na Copa do Nordeste. É uma competição que nos dedicamos muito para que pudéssemos ingressar nessa fase de grupos, não só pelo fato do retorno financeiro, mas também pela visibilidade da competição. Lógico que isso é o bônus", afirmou o treinador.

Porém, João Carlos também abordou os desafios enfrentados pela equipe em termos de desgaste físico, devido à sequência intensa de jogos nos últimos dias: “O ônus é o desgaste que foi causado pela alta carga de jogos em um curto período de tempo, o que foi obviamente notado nos dois últimos jogos, onde a equipe sentiu a parte física pesar”, reconheceu.

Para mitigar esse desgaste, o comandante explicou que a Juazeirense vem adotando uma estratégia de equilíbrio nas cargas de trabalho. "Conversámos com a diretoria para buscar uma estratégia visando equilibrar as cargas, já que teremos um jogo importantíssimo com o Jacuipense fora, pelo Campeonato Baiano, e por isso, optamos por utilizar uma equipe alternativa na Copa do Nordeste, até para dar minutagem à muitos atletas que estão precisando jogar, para que possam também nos ajudar na sequência das competições", completou João Carlos.