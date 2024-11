Torcedor do Inter acusa goleiro ex-Vitória de agressão contra criança

Goleiro Caíque durante treino no Grêmio - Foto: ( Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)

O goleiro Caíque foi citado em boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil depois do clássico entre Internacional e Grêmio, que aconteceu no último sábado, 19, às 16h, no Estádio Beira-Rio. Reserva no Gre-Nal, o arqueiro, que já atuou pelo Vitória, foi acusado de arremessar uma bolinha de esparadrapo contra uma criança que estava na arquibancada.

“Ao final do jogo, quando os jogadores acessavam o túnel de saída, o goleiro do Grêmio, Caíque, arremessou um objetivo, que se assemelha a uma bola feita de esparadrapos, e acertou seu filho, a vítima”, diz o boletim de ocorrência registrado pelos pais da criança.

A 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre instaurou inquérito e aguarda as imagens para investigar o caso. De acordo com o ge, o atleta não é tratado como investigado.

O Internacional fez um pronunciamento nesta segunda-feira, informando que o clube disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para a Polícia, e que acompanha o caso. O Grêmio ainda não se posicionou sobre a situação.

"O Sport Club Internacional acompanha investigação de ocorrência registrada na delegacia do estádio de suposto fato na saída de campo envolvendo um atleta do Grêmio. O Inter já encaminhou, a pedido da Polícia Civil, as imagens de câmeras de segurança para a investigação. Conforme a ocorrência, uma criança foi atingida com um objeto formado por esparadrapo atirado na saída do campo. A CBF também acompanha o fato. Assim que souberam do fato, Inter e Brio acolheram pai e filho e prestaram a assistência necessária, diz nota do clube gaúcho.

Natural de Salvador, Caíque foi revelado nas categorias de base do Vitória e, pelo Rubro-Negro, fez 32 jogos. O jogador de 27 anos foi contratado pelo Grêmio durante a segunda janela de transferências da temporada passada.