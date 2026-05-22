Tradicional clube espanhol pode ser punido por detalhe em uniforme

O Athletic Bilbao, um dos clubes mais tradicionais do futebol espanhol, pode receber uma punição por conta do uniforme para a próxima temporada, revelado na quinta-feira, 21. Isso porque o clube colocou na camisa o mapa do País Basco, região a que o time pertence, além de incluir a região de Navarra, área localizada dentro do País Basco, mas que se denomina como independente da Espanha e tem até presidente próprio.

A inclusão do local ao mapa fez com que partidos políticos enviassem comunicados ao clube para que a camisa fosse proibida de ser usada. A União Popular Navarra (UPN) notificou a Federação Espanhol de Futebol e María Chivite, presidente da região, ao afirmar que acionou a justiça para lidar com o caso.

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O clube ainda não se manifestou sobre o caso, mas a expectativa é que o uniforme seja estreado neste sábado, 23, em partida contra o Real Madrid, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

País Basco

Apesar de política e territorialmente o País Basco fazer parte da Espanha, a região autônoma se diferencia linguística e culturalmente da Coroa Espanhola, assim como é o caso da Catalunha, região onde está localizado o Barcelona.

Diante disso, o Athletic Bilbao adota uma política de extrema identificação com o País Basco, ao ponto de aceitar somente atletas que têm algum tipo de ligação familiar com a região.

Mesmo com a limitação de contratações ao longo da sua história, o Athletic Bilbao está junto a Real Madrid e Barcelona como um dos poucos times a nunca ter sido rebaixado no Campeonato Espanhol.