Vasco pode ter desfalques importantes contra o Bahia; veja lista

Juan Pablo Vegetti em campo pelo Vasco da Gama - Foto: Leandro Amorim | Vasco

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Vasco pode perder até cinco titulares para o duelo contra o Tricolor, marcado para a próxima segunda-feira, 28, às 21h, em São Januário, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque o Cruzmaltino entra em campo na noite desta quinta-feira, em jogo atrasado diante do Cuiabá, com seis jogadores pendurados, que podem desfalcar o clube carioca caso tomem o terceiro cartão amarelo.

Titulares na equipe comandada pelo treinador Rafael Paiva, o zagueiro Léo, o lateral Lucas Piton, os meio-campistas Hugo Moura e Mateus Carvalho, além do atacante Veggeti, estão pendurados para a partida contra o Dourado, que acontece às 19h, novamente em São Januário, no Rio de Janeiro. O jovem Rayan, que geralmente entra em campo durante o segundo tempo, também acumula dois cartões amarelos.

Após ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil para o Atlético-MG, o Vasco agora direciona suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na 10ª colocação com 37 pontos, o Cruzmaltino está a cinco do Vitória, primeira equipe fora do Z4, e luta para se livrar de qualquer chance de rebaixamento.

O duelo contra o Cuiabá é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.