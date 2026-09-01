Veja datas dos jogos da dupla BaVi da 27ª à 30ª rodada da Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, 31, a tabela detalhada das rodadas 27, 28, 29 e 30 do Campeonato Brasileiro. No período, tanto o Esporte Clube Bahia quanto o Esporte Clube Vitória terão dois compromissos como mandantes e outros dois fora de Salvador.

Bahia

Pela 27ª rodada, o Bahia recebe o Remo na Arena Fonte Nova no dia 14 de setembro, uma segunda-feira, às 20h. O time de Rogério Ceni já enfrentou a equipe paraense três vezes nesta temporada, sendo derrotada nas três oportunidades. Dois desses resultados custaram a eliminação do Tricolor de Aço na Copa do Brasil.



Na rodada 28, o Bahia vai à Arena da Baixada enfrentar o Athletico Paranaense, jogo que acontece no dia 20 de setembro, um domingo, às 19h30.



O Esquadrão segue longe de Salvador na rodada 29, que acontece após uma Data Fifa. No dia 8 de outubro, uma quinta-feira, o Bahia visita o Palmeiras no Nubank Parque, jogo que começa às 21h30.



O time de Rogério Ceni retorna à Fonte Nova na 30ª rodada, quando enfrenta o Mirassol no dia 11 de outubro, às 19h30.

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Vitória

O Leão, por sua vez, enfrenta o Mirassol na 27ª rodada, jogo que acontece no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, no dia 13 de setembro, um domingo, às 16h.



Na rodada 28, o Rubro-Negro retorna ao Barradão para enfrentar o Cruzeiro às 16h do dia 20 de setembro. O time segue em Salvador para a 29ª rodada, quando enfrenta a Chapecoense no dia 7 de outubro, uma quarta-feira, às 20h.



Na 30ª rodada, a última detalhada pela CBF, o Leão tem como adversário o São Paulo. A partida acontece no Morumbi no dia 10 de outubro, um sábado, às 21h.

Confira os jogos da dupla Ba-Vi

27ª rodada

13/09 (domingo), às 16h

Mirassol x Vitória - Estádio Municipal José Maria de Campos Maia — Mirassol (SP)



14/09 (segunda-feira), às 20h

Bahia x Remo - Casa de Apostas Arena Fonte Nova — Salvador (BA)

28ª rodada

20/09 (domingo), às 16h

Vitória x Cruzeiro - Estádio Manoel Barradas — Salvador (BA)



20/09 (domingo), às 19h30

Athletico Paranaense x Bahia - Arena da Baixada — Curitiba (PR)



29ª rodada

07/10 (quarta-feira), às 20h

Vitória x Chapecoense - Estádio Manoel Barradas — Salvador (BA)



08/10 (domingo), às 21h30

Palmeiras x Bahia - Nubank Parque — São Paulo (SP)



30ª rodada

10/10 (sábado), às 21h

São Paulo x Vitória - Morumbis — São Paulo (SP)



11/10 (domingo), às 19h30