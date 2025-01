Vídeo: goleiro do PSG fica com rosto desfigurado após pisão acidental

Donnarumma precisou ser substituído - Foto: Valery HACHE / AFP

Durante o confronto entre PSG e Monaco pela Ligue 1, nesta quarta-feira, 18, o goleiro Gianluigi Donnarumma levou um pisão acidental no rosto durante uma disputa de bola com Wilfried Singo, zagueiro do Monaco, ainda no início do primeiro tempo.

O camisa 17 recebeu apenas um cartão amarelo pelo lance, enquanto Donnarumma precisou ser substituído imediatamente e levou pontos na bochecha.

Mesmo sem o arqueiro, o PSG garantiu a vitória por 4 a 2. Após o italiano deixar o campo, Doué abriu o placar para o Paris ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Ben Seghir e Embolo viraram para o Monaco, mas Dembélé (2x) e Gonçalo Ramos foram os responsáveis pela virada para o PSG.

