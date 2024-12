VÍDEO: Lucas Lima é cobrado por torcedor do Santos em aeroporto

Lucas Lima comemora gol contra o Santos - Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

Principal jogador do Sport na campanha do acesso, Lucas Lima levou um apavoro nesta segunda-feira (25), no Aeroporto do Recife (PE). O meia foi abordado por um torcedor do Santos, que questionou sua comemoração na partida entre as equipes neste domingo (24), pela última rodada do Brasileirão Série B.

Após marcar um dos gols decisivos que garantiram a entrada do Leão da Ilha no G-4, Lucas Lima comemorou com um gesto de mão no ouvido, muitas vezes utilizado como uma maneira de provocação. O santista interpretou que seria uma indireta ao Peixe, que dispensou o meia do elenco e o emprestou justamente para o Sport.

Durante a abordagem do torcedor, filmada pelo próprio, o meia é questionado sobre o gesto. “Lucas, ei Lucas Lima. Na moral, hein mano. Você fez assim para a torcida irmão”, disse. Lucas Lima responde, então, negando a intenção: “Não fiz, não, mano, tá doido”.

Mesmo com a negativa, o torcedor 'escalda' o jogador: “Você fez. Lógico que você fez”. Lucas Lima, em tom descontraído, apenas retrucou: “Vocês acham isso”. O rapaz ainda finaliza: “Tava com o rabo entre as pernas, aí voltou para o Santos. Agora fica com essa cara aí. Tem que ser gravado, mesmo. O Santos tem que esculachar você, rapaz”.