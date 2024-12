Vitória tem desfalque no ataque para o jogo contra o Fortaleza

Carlos Eduardo em treino pelo Vitória no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O treinador Thiago Carpini não poderá contar com o atacante Carlos Eduardo na partida contra o Fortaleza. O jogador foi advertido com o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 diante do Botafogo, no último sábado, e terá que cumprir suspensão na próxima partida do Vitória.

"Por se adiantar na distancia regulamentada da barreira na cobrança de um tiro livre direto da equipe", escreveu Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, para justificar o cartão na súmula do confronto diante do Alvinegro.

Carlos Eduardo ficou no banco de reservas no jogo contra o Botafogo, mas vem fazendo parte da rotação no time do Rubro-Negro e esteve em campo em todos os jogos desde que estreou pelo clube baiano. Com o desfalque, o Leão possui os atacantes Everaldo, Gustavo Mosquito, Janderson e Zé Hugo como opções, além de Alerrandro, artilheiro da equipe.

A partida contra o Fortaleza está marcada para o próximo domingo, 1º, às 18h30, no estádio Manoel Barradas, o Barradão. O duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro pode sacramentar matematicamente a permanência do Rubro-Negro na Série A da próxima temporada.