Vini Jr. mobiliza elenco do Real para ajudar vítimas em Valência

Principal epicentro do racismo sofrido por Vini Jr. na Espanha, a cidade de Valência foi afetada por inundações que trouxeram inúmeros prejuízos aos que moram no local. Mesmo diante do pouco apreco dos fãs de Valência pelo jogador, o atacante brasileiro, em um ato de solidariedade, pediu a seus companheiros de equipe que façam doações para ajudar os afetados pelas enchentes, conforme informado pela imprensa espanhola na noite de terça-feira, 5.

As graves inundações ocorridas na semana passada deixaram mais de 200 mortos no sudeste da Espanha, e o mundo do futebol se uniu aos gestos de solidariedade com os afetados.

Depois de o Real Madrid ter anunciado a doação de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões na cotação atual), a rádio Cadena SER informou na terça-feira que agora são os jogadores da equipe que querem enviar ajuda, embora não se saiba a quantia somada.

"Impulsionados por uma proposta de Vinícius, todos os jogadores madridistas concordaram em fazer doações a título particular para ajudar na medida do possível", noticiou a emissora.

A Cadena SER também informou que os jogadores não pretendiam tornar pública a doação porque entendem que, "em todo caso, o importante é o que se faz e não o que se diz que foi feito".

A notícia surgiu após a derrota do Real Madrid para o Milan por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.