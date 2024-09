Ypiranga fará evento para celebrar aniversário de 118 anos

Ypiranga fará 118 anos de fundação no próximo dia 7 de setembro - Foto: Divulgação | EC Ypiranga

O tradicional Esporte Clube Ypiranga vai completar 118 anos de existência no próximo dia 7 de setembro. Para celebrar o dia do Aurinegro, uma série de eventos será realizada no Estádio Galdino Leite, a Vila Canária, em Salvador.

Futebol e muita música marcam as festividades. A partir das 7h30 da manhã os portões da Vila Canária serão abertos. Já às 8h, a bola rola para um amistoso do time master do Ypiranga contra o Galícia. Às 10h haverá uma apresentação de música ao vivo com a banda Criando Caso. Os ingressos podem ser adquiridos clicando aqui.

Leia mais:

>> Gabrielzinho conquista primeiro ouro para o Brasil nas Paralimpíadas

>> Campeão em Tóquio, Gabriel Bandeira fica com o Bronze em Paris

Já no turno da tarde, o mais querido entra em campo pelo Campeonato Baiano Sub-15, onde vai estrear na competição contra o Atlântico, às 13h30. Logo em seguida, às 17h30, o time Sub-17 decide o estadual da categoria contra o mesmo adversário. As partidas terão acesso gratuito.

História e fundação

O Ypiranga foi fundado em 7 de setembro de 1906, sendo hoje um dos mais antigos clubes do futebol da Bahia. No início do Século XX, jovens excluídos da sociedade e humildes trabalhadores, impedidos de participarem de clubes por fatores étnicos, sociais e econômicos, cotizaram-se e fundaram o Sport Club Sete de Setembro, em 17 de abril de 1904, que em 7 de setembro de 1906, dá lugar ao Sport Club Ypiranga (atualmente Esporte Clube Ypiranga).

O "Clube do Povo" conquistou dez títulos do Campeonato Baiano nas temporadas 1917, 1918, 1920, 1921, 1925, 1928, 1929, 1932, 1939 e 1951.

Além disso, levantaram a taça do Campeonato do Norte-Nordeste em 1951 e o Torneio Início em 1919, 1922, 1929, 1933, 1947, 1956, 1959 e 1963.