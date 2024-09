Gabrielzinho avança em 1º e Brasil leva 7 atletas às finais da natação

Gabriel Araújo puxou a equipe verde-amarela nas eliminatórias do primeiro dia - Foto: Franck Fife | AFP

O Brasil garantiu sete atletas nas finais da natação nos Jogos Paralímpicos de Paris. A disputa acontece no início da tarde desta quinta-feira, 29, previsto para 12h30 no horário de Brasília.

Gabriel Araújo puxou a equipe verde-amarela nas eliminatórias do primeiro dia de disputas e avançou na liderança dos 100m costas S2. Andrey Madeira, Gabriel Bandeira, Mayara Petzold, Phelipe Rodrigues, Mariana Gesteira e José Ronaldo da Silva também brigam por medalha.

Leia mais

Paralimpíadas: saiba quem serão os porta-bandeiras do Brasil nos jogos



Vice-campeão paralímpico dos 100m costas S2, classe para atletas com grandes limitações físico-motoras, Gabriel Araújo, conhecido como 'Gabrielzinho', é o atual bicampeão mundial da prova.

O brasileiro de 22 anos confirmou o favoritismo na disputa e liderou as eliminatórias com o tempo de 1min59s54, pouco mais de dois segundos à frente do chileno Alberto Caroly Abarza Diaz.