Paralimpíadas: saiba quem serão os porta-bandeiras do Brasil nos jogos

Paralimpíadas de Paris começam nesta quarta-feira, dia 28 - Foto: Dimitar DILKOFF | AFP

A dupla de campeões Beth Gomes, do atletismo, e Gabriel Araújo, da natação, serão os porta-bandeiras da delegação brasileira na abertura oficial dos Jogos Paralímpicos de Paris, a partir das 15h (horário de Brasília) desta quarta-feira, dia 28.

O desfile dos atletas que marcará a abertura dos Jogos terá início na famosa Avenue Champs-Elysées (Avenida Campos Elísios) e terminará na Place de la Concorde (Praça da Concórdia), a maior da Cidade Luz.

Leia mais

>> Brasil possui a 2ª maior delegação de atletas da Paralímpiada de Paris

>> Salvador sedia Copa Norte Nordeste de Levantamento de Peso

Beth Gomes e Gabriel Araújo, da natação, serão os porta-bandeiras da delegação brasileira | Foto: Comitê Paralímpico Brasileiro | Divulgação

Gabriel, de 22 anos, fez sua estreia paralímpica em Tóquio 2020, ocasião em que subiu ao pódio três vezes: ouro nos 200 metros livre e nos 50 metros costas, além de uma prata nos 100 metros costas, na classe S2, destinada a atletas com comprometimentos físicos-motores. Gabriel competirá em mais quatro provas durante os Jogos Paralímpicos de Paris.



Beth, de 59 anos, é arremessadora e lançadora da classe F53, destinada a atletas que competem sentados. Em Tóquio 2020, ela conquistou a medalha de ouro no lançamento de disco da classe F52, na qual competia na época.

Recentemente, ela venceu novamente a prova do disco no Mundial de atletismo em Kobe, Japão, em maio deste ano, já na sua classe atual. Além disso, Beth quebrou repetidamente o recorde mundial da prova, com a última marca registrada em junho de 2024, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, com um lançamento de 18,45 metros. Durante os Jogos, ela competirá em duas provas.