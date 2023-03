Galícia acerta a contratação de Paulo Isidoro para a 2ª Divisão

Primeiro tricampeão baiano (1941, 1942 e 1943), o Galícia vai buscar retornar à elite do futebol baiano na temporada 2024. Antes disso o Azulino precisa ficar entre os dois melhores qualificados no Campeonato Baiano da Segunda Divisão e para isso, a diretoria acertou a contratação do técnico e ex-meia Paulo Isidoro .

“Estou muito feliz com o convite do Galícia. Encaro esse desafio com uma grande responsabilidade e muita vontade trabalhar”, comemorou Paulo Isidoro em entrevista ao Portal A TARDE.

O ídolo da torcida do Vitória, Palmeiras e Cruzeiro, chega ao Granadeiro buscando repetir a campanha de 2013, quando o time assegurou o seu acesso para a 1ª divisão. Visando o acesso o treinador já busca atletas para reforçar o elenco. “Estamos conversando com a diretoria para montar a comissão técnica e começamos os contatos com os atletas da minha confiança e estamos observando os jogadores do Campeonato Baiano e de outros estaduais”.

O Galícia aguarda a divulgação da tabela oficial vinda da Federação Bahiana de Futebol (FBF) para conhecer o seu primeiro adversário na busca pelo quarto título da 2ª Divisão, antes conquistou em 1985, 1988 e 2013.