"Ganha o futebol", declara Ricardo Lima após acessos de clubes do sul

Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF) - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

A Série B do Baianão chegou ao fim neste domingo, 11, e dois clubes do sul da Bahia garantiram o acesso à elite do futebol baiano em 2025: Colo-Colo e Porto. O presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima, parabenizou os clubes e celebrou mais uma edição da competição entregue com sucesso.

“Muito feliz, mais uma competição sendo entregue como nós projetamos lá atrás. O Colo-Colo tem três títulos da Série B, um título da Série A do Baiano, e a gente fica feliz com o seu retorno. É uma equipe competitiva, uma equipe de tradição, e volta ao seu lugar de origem. O Porto, por sua vez, é uma equipe recém filiada, com um projeto magnífico e que nós temos certeza que colheremos bons frutos no futuro, a verdade é que já começam a colher”, contou o dirigente ao Portal A TARDE.

Ricardo ainda lembrou o fortalecimento da região sul da Bahia no cenário estadual e declarou que a FBF está à disposição para ajudar os clubes baianos a ter um bom desempenho dentro e fora de campo.

“Então ganha o futebol baiano e fortalece o sul do nosso estado. Também e vamos estar ao lado de todos eles para que o trabalho possa ser contínuo e a cada dia possam surgir novos talentos, novos administradores e clubes com a capacidade de se reinventar e realmente fazer um grande futebol”, concluiu.

Tricampeão da Série B e campeão da Série A em 2006, o Colo-Colo está de volta à elite após oito anos. Já o Porto, fundado em novembro de 2023 e filiado à FBF em fevereiro deste ano, terminou como vice-campeão em sua primeira disputa profissional. Os clubes vão substituir Bahia de Feira e Itabuna, rebaixados no primeiro semestre.