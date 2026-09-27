OPERAÇÃO DISCO DE OURO
Garimpo ilegal: PF investiga repasses a ex-jogadores da série A
Valores de R$ 1 milhão e R$ 125 mil repassados a ex-atletas surgem em apuração de fraude em minério
A Polícia Federal (PF) investiga repasses financeiros direcionados aos atletas Pedro Geromel e Lucas Leiva, ambos jogaram no Grêmio. Os pagamentos constam em relatórios da Operação Disco de Ouro, que apura a extração ilegal de minérios na Terra Indígena Yanomami e fraudes em exportações.
Valores e empresas investigadas
Documentos obtidos pela investigação apontam que os recursos originam-se de operações comerciais conduzidas pela empresa Metalsur Comercial de Aços. Os irmãos Diego e Matheus Possebon são apontados como operadores do esquema de internalização de valores obtidos no exterior.
- Pedro Geromel: Consta o recebimento de R$ 1 milhão. A PF solicitou o sequestro e o arresto de bens do ex-jogador até o referido limite.
- Lucas Leiva: Identificado o recebimento de R$ 125 mil por meio de transferência vinculada a um motorista ligado aos investigados.
Contexto da investigação federal
A Operação Disco de Ouro mapeia a rota financeira de fraudes em remessas de cassiterita para o exterior.
A investigação aponta que empresas de fachada realizavam a pulverização de capitais no território nacional, atingindo contas de pessoas físicas e jurídicas sem relação aparente com a atividade mineradora, incluindo artistas e ex-atletas profissionais.
Posicionamento dos irmãos
As defesas dos irmãos Possebon afirmam que as transações comerciais seguiram parâmetros legais e que os envolvidos prestaram esclarecimentos às autoridades.
Peduraram as chuteiras
- Pedro Geromel encerrou sua carreira como jogador profissional ao término da temporada de 2024, após defender o Grêmio por 11 anos.
- Lucas Leiva aposentou-se dos gramados em março de 2023, após exames detectarem uma alteração cardíaca, e atualmente atua na área de gestão e negócios voltados para o futebol.