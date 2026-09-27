Garimpo ilegal: PF investiga repasses a ex-jogadores da série A

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A Polícia Federal (PF) investiga repasses financeiros direcionados aos atletas Pedro Geromel e Lucas Leiva, ambos jogaram no Grêmio. Os pagamentos constam em relatórios da Operação Disco de Ouro, que apura a extração ilegal de minérios na Terra Indígena Yanomami e fraudes em exportações.

Lucas Leiva e Pedro Geromel - Foto: Reprodução internet

Valores e empresas investigadas

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Documentos obtidos pela investigação apontam que os recursos originam-se de operações comerciais conduzidas pela empresa Metalsur Comercial de Aços. Os irmãos Diego e Matheus Possebon são apontados como operadores do esquema de internalização de valores obtidos no exterior.

Pedro Geromel : Consta o recebimento de R$ 1 milhão. A PF solicitou o sequestro e o arresto de bens do ex-jogador até o referido limite.

: Consta o recebimento de R$ 1 milhão. A PF solicitou o sequestro e o arresto de bens do ex-jogador até o referido Lucas Leiva : Identificado o recebimento de R$ 125 mil por meio de transferência vinculada a um motorista ligado aos investigados.

Contexto da investigação federal

A Operação Disco de Ouro mapeia a rota financeira de fraudes em remessas de cassiterita para o exterior.

A investigação aponta que empresas de fachada realizavam a pulverização de capitais no território nacional, atingindo contas de pessoas físicas e jurídicas sem relação aparente com a atividade mineradora, incluindo artistas e ex-atletas profissionais.

Posicionamento dos irmãos

As defesas dos irmãos Possebon afirmam que as transações comerciais seguiram parâmetros legais e que os envolvidos prestaram esclarecimentos às autoridades.

Peduraram as chuteiras