Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

OPERAÇÃO DISCO DE OURO

Garimpo ilegal: PF investiga repasses a ex-jogadores da série A

Valores de R$ 1 milhão e R$ 125 mil repassados a ex-atletas surgem em apuração de fraude em minério

Jair Mendonça Jr
Por
Garimpo ilegal no Pará
Garimpo ilegal no Pará - Foto: Divulgação PF

A Polícia Federal (PF) investiga repasses financeiros direcionados aos atletas Pedro Geromel e Lucas Leiva, ambos jogaram no Grêmio. Os pagamentos constam em relatórios da Operação Disco de Ouro, que apura a extração ilegal de minérios na Terra Indígena Yanomami e fraudes em exportações.

Lucas Leiva e Pedro Geromel
Lucas Leiva e Pedro Geromel - Foto: Reprodução internet

Valores e empresas investigadas

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Documentos obtidos pela investigação apontam que os recursos originam-se de operações comerciais conduzidas pela empresa Metalsur Comercial de Aços. Os irmãos Diego e Matheus Possebon são apontados como operadores do esquema de internalização de valores obtidos no exterior.

  • Pedro Geromel: Consta o recebimento de R$ 1 milhão. A PF solicitou o sequestro e o arresto de bens do ex-jogador até o referido limite.
  • Lucas Leiva: Identificado o recebimento de R$ 125 mil por meio de transferência vinculada a um motorista ligado aos investigados.

Contexto da investigação federal

A Operação Disco de Ouro mapeia a rota financeira de fraudes em remessas de cassiterita para o exterior.

A investigação aponta que empresas de fachada realizavam a pulverização de capitais no território nacional, atingindo contas de pessoas físicas e jurídicas sem relação aparente com a atividade mineradora, incluindo artistas e ex-atletas profissionais.

Posicionamento dos irmãos

As defesas dos irmãos Possebon afirmam que as transações comerciais seguiram parâmetros legais e que os envolvidos prestaram esclarecimentos às autoridades.

Peduraram as chuteiras

  • Pedro Geromel encerrou sua carreira como jogador profissional ao término da temporada de 2024, após defender o Grêmio por 11 anos.
  • Lucas Leiva aposentou-se dos gramados em março de 2023, após exames detectarem uma alteração cardíaca, e atualmente atua na área de gestão e negócios voltados para o futebol.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Grêmio polícia federal

Relacionadas

Mais lidas