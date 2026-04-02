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NOVA TENDÊNCIA

Gigante da Série A começa a analisar árbitros como preparação em jogos

O clube passou a utilizar relatórios detalhados sobre arbitragem como ferramenta estratégica

Marina Branco

Por Marina Branco

02/04/2026 - 20:57 h

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Arbitragem da CBF
Arbitragem da CBF -

Em jogo, além dos dois times, está sempre um personagem que influencia no destino e, por vezes, no resultado das partidas - o árbitro. Com isso, a preparação do Flamengo para as partidas passou a abarcar um novo ponto, com a adoção da análise de árbitros.

O clube passou a utilizar relatórios detalhados sobre arbitragem como ferramenta estratégica na preparação para partidas. A iniciativa foi confirmada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, em participação na Flamengo TV.

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O modelo, chamado internamente de "scout do apito", integra o departamento de futebol e entrega análises completas à comissão técnica comandada por Leonardo Jardim antes de cada jogo.

Os relatórios, com cerca de 20 páginas, trazem um mapeamento detalhado do perfil dos árbitros, incluindo critérios para cartões, comportamento com mandante e visitante, tolerância a reclamações e postura diante de cera e acréscimos.

A ideia é antecipar padrões e adaptar o comportamento da equipe em campo, pensando em jogar com a arbitragem "a favor".

Leitura de jogo a partir do árbitro

Segundo Baptista, o clube busca entender como cada árbitro conduz as partidas em diferentes contextos.

"A gente avalia os árbitros contra eles mesmos. Como apitam para o time da casa, para o visitante, como reagem às situações. Assim, sabemos qual cenário é mais favorável ou não", afirmou.

Apesar disso, a Confederação Brasileira de Futebol reforça que a escolha dos árbitros não sofre influência dos clubes.

Tendência no futebol brasileiro

O Flamengo não é pioneiro na prática. O Cruzeiro foi o primeiro a adotar esse tipo de análise, em 2023, seguido pelo Botafogo.

No próprio clube carioca, a preocupação com arbitragem já existia, a exemplo do ex-árbitro Sálvio Spínola, que chegou a trabalhar orientando jogadores em temporadas anteriores.

O uso de dados sobre arbitragem reflete uma tendência crescente no futebol, ampliando o estudo para além do adversário e incluir todos os elementos que influenciam o jogo.

Na prática, o Flamengo tenta reduzir variáveis e ganhar vantagem em detalhes, algo que pode fazer diferença em competições equilibradas ao longo da temporada.

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