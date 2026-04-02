Inclusão no futebol: Ação do Abril Azul marca jogo do Bahia em Salvador

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Esporte Clube Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Durante o jogo do Bahia contra o Athletico pelo Campeonato Brasileiro, realizado na última quarta-feira,1º, na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi promovida uma ação em comemoração ao Abril Azul com a participação das instituições do Mundo Tea, Mater Maria e Núcleo Incentivar.

O núcleo, que atende crianças, adolescentes, adultos e idosos neurodivergentes, com foco em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), participou de uma visita aos vestiários do clube e entrou em campo ao lado dos jogadores.

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O Incentivar destacou a importância da ação de conscientização durante o jogo, com o objetivo de promover a inclusão de pessoas autistas no esporte e em diferentes espaços sociais, ressaltando o futebol como ferramenta de bem-estar.

“O esporte alcança muitas pessoas. É uma oportunidade de levar informação, promover empatia e reforçar que a inclusão deve acontecer em todos os espaços, inclusive no lazer e no esporte”, afirmou a organização.

Esporte e conscientização

Em entrevista ao portal A TARDE, a porta-voz da ação, Ana Paula ressaltou que ações em parceria com clubes esportivos têm como objetivo incentivar pessoas neurodivergentes a se sentirem pertencentes na sociedade.

“A perspectiva é fazer com que essas crianças percebam que têm todas as oportunidades e possibilidades. O que precisamos é sonhar. O restante, a gente corre atrás, os pais, os terapeutas”, destacou.

Ana Paula, do Incentivar Núcleo | Foto: Téo Mazzoni | Ag. A TARDE

Ela também explicou os trabalhos desenvolvidos pelo núcleo durante o período de conscientização na Bahia.

“Temos ações internas, como caminhadas, atividades de desenvolvimento e interação, grupos de habilidades sociais e saídas para ambientes como supermercados e zoológicos”, afirmou ao A TARDE.

Dia da conscientização do autismo

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007 com o objetivo de ampliar a divulgação de informações sobre o TEA, reduzir o preconceito e promover a inclusão social.

A cor azul e o símbolo do quebra-cabeça são amplamente associados à data, que busca combater a discriminação e reforçar a garantia de direitos das pessoas autistas.