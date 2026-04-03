CLUBES DO INTERIOR
Governo da Bahia investe quase dez milhões em estádios do interior
Três cidades receberão melhorias, sendo que em uma delas será construído um estádio novo
Por Marina Branco
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Em meio à época de ascensão que colocou a Jacuipense na quinta fase da Copa do Brasil, a onda de boas notícias segue chegando para os times do interior. O Governo da Bahia firmou convênios que somam R$ 9,8 milhões para obras em estádios municipais do interior, desenvolvendo o esporte longe da capital.
As intervenções serão executadas por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia e contemplam três cidades: Santa Teresinha, Bom Jesus da Lapa e Esplanada.
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Novo estádio em Santa Teresinha
O maior investimento será na construção de um estádio totalmente novo em Santa Teresinha, com aporte de R$ 4,9 milhões. O projeto prevê gramado natural, vestiários completos, arquibancada, iluminação em LED, bilheteria, lanchonete, sanitários, alambrado, pavimentação e paisagismo.
A proposta é ampliar o acesso ao esporte em uma cidade com cerca de 10 mil habitantes, desenvolvendo os times locais.
Reforma em Bom Jesus da Lapa
Já em Bom Jesus da Lapa, o Estádio Municipal Benjamim Farah passará por reforma e ampliação, com investimento de R$ 3,6 milhões. As melhorias incluem ampliação de arquibancadas, modernização dos vestiários, reestruturação de áreas de apoio, intervenções de acessibilidade e segurança e urbanização do entorno.
O estádio é o principal equipamento esportivo da cidade, que tem cerca de 69 mil habitantes.
Ampliação em Esplanada
Em Esplanada, por sua vez, serão investidos R$ 1,24 milhão para ampliar o estádio municipal, incluindo aumento da arquibancada, instalação de iluminação em LED, criação de área administrativa, melhorias estruturais (elétrica, hidráulica e sanitária), reforço na segurança e acabamento geral.
O objetivo é permitir a realização de eventos de maior porte e atrair público regional, incentivando o esporte na cidade.
Próximos passos
Os convênios foram assinados em 27 de março e têm prazos de execução que variam entre 180 e 300 dias. As obras devem começar após os processos licitatórios, com acompanhamento técnico da Sudesb.
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