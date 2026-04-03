Governo da Bahia investe quase dez milhões em estádios do interior

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Estádio Municipal Benjamim Farah, em Bom Jesus da Lapa - Foto: Reprodução I X

Em meio à época de ascensão que colocou a Jacuipense na quinta fase da Copa do Brasil, a onda de boas notícias segue chegando para os times do interior. O Governo da Bahia firmou convênios que somam R$ 9,8 milhões para obras em estádios municipais do interior, desenvolvendo o esporte longe da capital.

As intervenções serão executadas por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia e contemplam três cidades: Santa Teresinha, Bom Jesus da Lapa e Esplanada.

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Novo estádio em Santa Teresinha

O maior investimento será na construção de um estádio totalmente novo em Santa Teresinha, com aporte de R$ 4,9 milhões. O projeto prevê gramado natural, vestiários completos, arquibancada, iluminação em LED, bilheteria, lanchonete, sanitários, alambrado, pavimentação e paisagismo.

A proposta é ampliar o acesso ao esporte em uma cidade com cerca de 10 mil habitantes, desenvolvendo os times locais.

Reforma em Bom Jesus da Lapa

Já em Bom Jesus da Lapa, o Estádio Municipal Benjamim Farah passará por reforma e ampliação, com investimento de R$ 3,6 milhões. As melhorias incluem ampliação de arquibancadas, modernização dos vestiários, reestruturação de áreas de apoio, intervenções de acessibilidade e segurança e urbanização do entorno.

O estádio é o principal equipamento esportivo da cidade, que tem cerca de 69 mil habitantes.

Ampliação em Esplanada

Em Esplanada, por sua vez, serão investidos R$ 1,24 milhão para ampliar o estádio municipal, incluindo aumento da arquibancada, instalação de iluminação em LED, criação de área administrativa, melhorias estruturais (elétrica, hidráulica e sanitária), reforço na segurança e acabamento geral.

O objetivo é permitir a realização de eventos de maior porte e atrair público regional, incentivando o esporte na cidade.

Próximos passos

Os convênios foram assinados em 27 de março e têm prazos de execução que variam entre 180 e 300 dias. As obras devem começar após os processos licitatórios, com acompanhamento técnico da Sudesb.