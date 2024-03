"Grande partida contra uma grande equipe", diz Elivelton, do Jequié | A TARDE

Pela primeira vez numa semifinal de Campeonato Baiano, o Jequié saiu derrotado do primeiro jogo da semifinal diante do Bahia, na tarde deste sábado, 9. Mais de 4 mil pessoas foram ao Estádio Waldomiro Borges e viram o Tricolor vencer por 1 a 0, com gol de David Duarte, no fim da segunda etapa.

Após a partida, o lateral-direito Elivelton fez uma análise da partida, elogiou a postura do Jequié e a estratégia montada pelo técnico Gabardo Júnior, mesmo saindo de campo derrotado.

“A gente sabia que seria um jogo muito difícil. O professor montou uma estratégia para jogar contra a equipe do Bahia. Acho que no primeiro tempo a gente conseguiu controlar um pouco as ações deles, tanto que eles finalizaram pouco no nosso gol. Tiveram mais volume com a posse, mas a gente conseguiu finalizar duas bolas que o goleiro deles fez uma grande defesa. E no segundo tempo, eles são uma equipe que propõe o jogo, eles são uma equipe que fica muito com a bola. A gente tentou se defender, infelizmente numa bola parada ali, não sei se foi falta ou não, não fica a critério nosso, mas a gente fez uma grande partida contra uma grande equipe”, disse o jogador à TVE.

Para a partida de volta, em Salvador, a missão será ainda mais díficil, mas para Elivelton, o Jequié chega vivo e com possibilidades de brigar por uma vaga na final do Campeonato Baiano.

“A gente vai vivo para a Arena Fonte Nova, na casa deles, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá. A gente fez uma grande competição, a gente é uma equipe muito aguerrida dentro da nossa casa, principalmente. A gente mostrou nosso valor jogando contra uma grande equipe. Então agora é trabalhar essa semana e ajustar o que a gente errou nesse primeiro jogo e lá pra fazer uma grande partida”, concluiu o lateral.

Bahia e Jequié voltam a se enfrentar pelo jogo de volta da semifinal, marcado para às 16h de sábado, 16, na Arena Fonte Nova. O Jequié precisa vencer o Tricolor por dois gols de diferença para avançar à final, vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. Em caso de empate, o Esquadrão se classifica.