Grande Prêmio de São Paulo: saiba detalhes e onde assistir

O Grande Prêmio de São Paulo está mais próximo do que nunca. Na tarde deste domingo, 3, o autódromo de Interlagos recebe a 21ª corrida da temporada da Fórmula 1. A competição reúne os melhores pilotos do mundo e promete fortes emoções aos brasileiros fãs de automobilismo.

Na pista de Interlagos, a corrida terá início às 14h do domingo, com transmissão na Band. Entretanto, a disputa já inicia nesta sexta-feira, 1, no treino livre e no sábado, com a corrida sprint e a qualificação final.

Atualmente, o líder da temporada é o holandês Max Verstappen da Red Bull, com 362 pontos. Na segunda colocação vem Lando Norris, da McLaren, com 315 pontos, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, com 291 pontos.

Porém, entre as equipes, na corrida de construtores, a McLaren que leva a melhor, com Norris e Oscar Piastri, somando 566 pontos. A Ferrari vem logo atrás, com 537, enquanto a RedBull soma 512.

Na edição passada, o campeão da Interlagos foi Verstappen, que também se sagrou campeão da F1 pela terceira vez consecutiva. O holandês foi seguido por Norris e Alonso, que fecharam o pódio.

Ficha técnica:

Onde assistir: Band

Horário: 14h

Local: Interlagos, São Paulo

Cronograma do GP de Interlagos:

Sexta-feira, 1/11:

11h: Treino livre

15h30: Qualificação Sprint

Sábado, 2:

11h: Sprint race

15h30: Qualificação

Domingo, 3:

14h: Corrida