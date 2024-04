Grãos de milho são jogados em frente ao Barradão antes do Ba-Vi; vídeo | A TARDE

Na madrugada deste domingo, 31, dia do primeiro confronto entre Bahia e Vitória pela final do Campeonato Baiano de 2024, rivais da equipe rubro-negra iniciaram as provocações que giram ao redor do clássico. Em frente ao Barradão, grãos de milho foram jogados, fazendo alusão ao apelido "galinha" dado aos torcedores do Leão pelo time tricolor.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a frente da bilheteria do Estádio Manoel Barradas foi infestada pelo grão, acompanhada de uma música com a letra "pega a galinha, pega a galinha".

Veja vídeo:

Divulgação / Redes Sociais

Vale lembrar que os dois clássicos do ano foram marcados por uma rivalidade cheia de provocações. Enquanto o Vitória imitou a Sardinha, após vencer por 3x2 dentro de casa, o Bahia fez a 'dança da galinha' após derrotar o rival por 2x1, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Assim, na partida deste domingo, independente do vencedor, a única certeza é que o maior clássico do Norte-Nordeste ficará recheado de provocações. Para você, qual 'dancinha' sairá vencedora?