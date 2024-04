Flamengo e Sport saem na frente na final do Estadual; Fortaleza empata | A TARDE

Pelo jogo de ida da final do Campeonato Estadual, algumas equipes já conseguiram construir uma certa vantagem e colocar a mão na taça. Neste sábado, 30, as primeiras partidas do Campeonato Carioca, Mineiro, Gaúcho, Pernambucano e Cearense aconteceram, com duas equipes levando a melhor e outros três empates. Os confrontos de volta acontecem no próximo sábado, 6.



No duelo entre Flamengo e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a equipe rubro-negra levou a melhor e garantiu uma larga vantagem, que o coloca com uma mão na taça. Com dois gols de Pedro e um de Ronald, o 'Mengão' venceu por 3x0 no Maracanã e pode perder o jogo de volta por até dois gols de diferença.

No Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro fizeram um confronto de quatro gols. A equipe alvinegra saiu na frente na Arena MRV, abrindo 2x0, mas viu o maior rival empatar, perdendo a vantagem construída. Os gols foram marcados por Hulk e Bruno Fuchs para o Galo, enquanto Jamerson, contra, e Juan descontaram para a Raposa.

No Cearense, Fortaleza e Ceará fizeram o primeiro duelo. Em um Castelão lotado, com mando de campo do Leão, o placar não saiu de um empate sem gols: 0x0. Agora a decisão será feita no próximo sábado, 6, quem vencer garante o título, em caso de um novo empate, a partida vai para os pênaltis.

O mesmo resultado aconteceu no Campeonato Gaúcho, que protagonizou uma partida 'morna' entre Grêmio e Juventude. A partida ocorreu no Estádio Alfredo Jaconi, assim, com a melhor campanha, a equipe tricolor decide a final do estadual em casa.

O placar sem gols parou por aí, já que no Campeonato Pernambucano, o Sport abriu uma bela vantagem sobre o Náutico. No estádio dos Aflitos, a equipe rubro-negra venceu o adversário por 2x0, com gols de Rafael Marques e Gustavo Lopes. Assim, jogará em casa, podendo perder por até um gol de diferença.

Outros resultados:

Campeonato Catarinense: Brusque 1 x 2 Criciúma

Campeonato Paranaense: Maringá 0 x 1 Athletico