Gravação da Globo no CT do Vasco é interrompida por tiroteio; assista

Philippe Coutinho no Media Day da Globo pelo Vasco - Foto: Reprodução I X

Philippe Coutinho estava dando entrevistas para o Media Day da TV Globo quando foi interrompido pelo som de tiros próximo ao CT Moacyr Barbosa, do Vasco, na tarde desta quarta-feira, 21. Na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o barulho dos disparos atrapalhou também as gravações dos jogadores Nuno Moreira (feita junto com Coutinho) e Léo Jardim, que precisaram parar suas respostas para esperar os tiros cessarem.

No momento dos tiros, os jogadores riram da situação, passando sensação de desconforto, e se ofereceram para repetir a parte da entrevista interrompida. De acordo com o Globo Esporte, os trabalhadores do clube afirmaram que o som de tiros e helicópteros nos arredores do CT é corriqueiro, por estar localizado em uma região com muitas operações policiais.

A área está em alerta desde a última segunda-feira, 19, quando um policial da Coordenadoria de Recursos Especiais, força de elite da Polícia Civil, foi morto em uma operação na região. José Antônio Lourenço estava investigando policiais das delegacias do Consumidor e do Meio Ambiente e técnicos do Instituto Estadual do Ambiente, por causa de uma fábrica que produzia e vendia gelo sem autorização.

O gelo contaminado estaria sendo vendido a estabelecimentos na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, e a investigação resultou em vários tiroteios na região. A situação escalonou quando a via expressa Linha Amarela foi interditada por meia hora no sentido Fundão.

Foram 19 linhas de ônibus com itinerários alterados pela violência local, o que aconteceu pela quinta vez somente no mês de maio. Após o ocorrido, o Globo Esporte ressaltou que o Vasco deu todas as condições para que a gravação fosse realizada no CT do clube, sendo o próprio Vasco uma vítima da violência no Rio de Janeiro.

Assista o vídeo