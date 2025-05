Clube de tiro é invadido e bandidos roubam 30 pistolas

Durante a ação, os bandidos também roubaram o sistema interno de segurança - Foto: Reprodução/TV Globo

Um roubo de armas mobilizou a polícia na noite de terça-feira, 20, no bairro do Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo. Quatro criminosos armados invadiram um clube de tiro fechado, renderam o filho do proprietário e roubaram 30 pistolas calibre 380 milímetros, que estavam armazenadas em um cofre no interior do estabelecimento.

De acordo com a vítima, os assaltantes ainda fugiram levando o carro do rapaz, que tentou reagir e acabou baleado de raspão por um dos criminosos.

Imagens de uma câmera de monitoramento da rua flagraram o momento da chegada dos suspeitos ao local, por volta das 21h. Durante a ação, os bandidos também roubaram o sistema interno de segurança do clube, com o objetivo de apagar possíveis provas e evitar a identificação.

Segundo testemunhas, o espaço estava fechado para o público, e os criminosos teriam conseguido entrar após render o filho do dono, que se encontrava no local no momento do ataque. A suspeita dos responsáveis pelo clube é de que os assaltantes tinham informações privilegiadas sobre o funcionamento do espaço e o local exato onde as armas estavam guardadas.

As pistolas roubadas são de uso permitido para CACs – sigla para Colecionadores, Atiradores e Caçadores –, grupo autorizado a praticar tiro esportivo com armamentos controlados em locais regulamentados, como clubes de tiro.

Ainda segundo o proprietário, os criminosos tentaram acessar um segundo cofre, onde havia outras armas, mas não conseguiram.

O caso foi registrado como roubo qualificado no 33º Distrito Policial, na Vila Mangalot,